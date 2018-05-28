Ереван, 29 мая, 2018, 00:31 — ИА Регнум. 28 мая в Армении торжественно отметили День Первой Республики. Второе название этого праздника — День восстановления суверенитета. 28 мая 1918 года была восстановлена независимость Армении, порядка семи веков находившейся под игом разных завоевателей.

primeminister.am Выступление Никола Пашиняна в Сардарапате

Традиционно праздничные мероприятия прошли в мемориальном комплексе в Сардарапате. Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял военный парад, посвященный 100-летию Первой Республики. В торжественном мероприятии приняли участие президенты Армении и Нагорного Карабаха, Армен Саркисян и Бако Саакян, а также Католикос всех армян Гарегин II.

«Ровно 100 лет назад в этот день произошло беспрецедентное событие. Впервые в истории армянского народа было создано государство, в котором власть принадлежала народу и гражданам. Поэтому оно получило название Республика Армения. Впервые в истории армянин был не подданным, а гражданином», — в своей речи на мероприятии сказал Никол Пашинян.

Как подчеркнул глава армянского правительства, с точки зрения прагматизма у армянского народа не было шанса победить. «Но мы победили, потому что поняли, что в наших венах течет кровь Месропа Маштоца, царя Арташеса, Вардана Мамиконяна. Армянский народ победил, потому что впервые за 400 лет своей истории понадеялся на себя, потому что понял, что национальное государство является единственным гарантом безопасности», — заявил Пашинян.

Премьер-министр Армении отметил вклад армянских военачальников и отцов-основателей Первой Республики в майские победы.

«Армянский народ победил, потому что у него был такой преданный лидер как Арам Манукян, который готов был терпеть лишения и погибнуть ради народа. Армянский народ победил, потому что у него были такие военачальники, как Томас Назарбекян, Дро, Мовсес Силикян и другие. Победил, потому что решил победить. Армянский народ всегда побеждал, когда верил в победу и себя. Это формула победы нашего народа», — сказал Пашинян, призвав помнить о том, что «победа возможна только при условии любви к Родине, бережного к ней отношения, уважения и терпения по отношению друг к другу».

Пашинян подчеркнул, что несмотря на то, что Первая Республика просуществовала недолго, она заложила основы для государственности Армении.

В своей речи Пашинян также отметил, что «сейчас после победы «бархатной» революции, которая тоже казалась невозможной, народ Армении переживает самую славную страницу гражданской истории, когда в стране бесповоротно установлена власть народа и более никогда никто не осмелится навязать волю народу, унизить избирательными взятками, административным принуждением, остановить полет нации».

«Любая попытка остановить возрождение, задушить оптимизм и надежду народа в коррупции и попустительстве удостоится разгрома. Армения должна существовать всегда, а флаг ее всегда развеваться, символизируя дух и государственность. Молодое поколение как наследники героев принимают историческую миссию. Да здравствует май, месяц славных побед армянского народа! Да здравствует свобода! Да здравствует Республика Арцах (Карабах — ИА REGNUM. )! Да здравствует Республика Армении! Да здравствуем мы и наши дети, что живем и продолжим жить в свободной и счастливой Армении!» — заключил Никол Пашинян.

Празднования 100-летия Первой Республики продолжились вечером на Площади Республики в Ереване, где прошел праздничный концерт, в завершение которого был дан праздничный салют.

Речь Никола Пашиняна в Сардарапате произвела в армянском обществе настоящий фурор. Корреспондент ИА REGNUM в Ереване стал свидетелем того, как люди повсеместно слушали выступление Пашиняна. В различных кафе в центре Еревана на экранах телевизоров речь Пашиняна звучала несколько раз подряд. Пожалуй еще никогда в новейшей истории Армении слова первого лица государства не вызывали такой интерес у граждан.

О популярности Пашиняна можно судить по кадрам, где видно как после торжественной части премьер-министр пытается покинуть мемориальный копмлекс.