Баку, 29 мая, 2018, 00:08 — ИА Регнум. «Прохождение гражданами Республики Армения военной службы на оккупированных территориях Азербайджана (имеет в виду Нагорно-Карабахскую Республику — ИА REGNUM ) — грубое нарушение международных правовых норм и принципов и даже законов Армении», — заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев в связи с сообщением о том, что сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Ашот Пашинян, решил добровольно пройти срочную военную службу в Нагорном Карабахе.

ИА REGNUM Нагорный Карабах

В заявлении представителя МИД Азербайджана отмечается, что «этот шаг руководства Армении вновь свидетельствует о том, что международная правовая ответственность за оккупацию территорий Азербайджана полностью ложится на Ереван», передает информагентство АПА.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая в прямом эфире на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о том, что его сын Ашот, которому в марте исполнилось 18 лет, скоро пойдет служить в армию. Сам Ашот Пашинян добавил, что решил написать заявление с просьбой направить его на добровольное прохождение службы в рядах армии Нагорно-Карабахской Республики.

Межу тем в армянском обществе разгорелись споры о том, следует ли сыну первого лица государства нести службу на передовой.