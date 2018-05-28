Деревня Сизево, Удмуртия, 28 мая, 2018, 23:18 — ИА Регнум. Всех, кто был в контакте с заболевшими жителями деревни Сизево Завьяловскоо района, вакцинировали. Вакцинация проведена в отношении 116 человек, сообщили ИА REGNUM в правительстве Удмуртии.

NIAID Вакцинация

За последние двое суток количество больных не увеличилось, количество людей с подозрением на вирусный гепатит А сократилось.

В Сизево постоянно работают врачебно-сестринская бригада и фельдшер, проводится выявление контактных лиц, лабораторная диагностика и вакцинация.

Напомним, по состоянию на 26 мая, число жителей, у которых подтвердился диагноз «гепатит А» выросло с семи до девяти человек, двое из заболевших — дети. Всего в республиканскую клиническую больницу с подозрением на заболевание было госпитализировано 12 человек.

Роспотребнадзор республики проводит эпидрасследования в отношении БУЗ УР «Завьяловская районная больница» МЗ УР, ООО «Завьялово-водоканал», МБОУ «Каменская общеобразовательная школа». Организовано проведение противоэпидемических мероприятий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вспышка заболеваемости гепатитом А в Сизево была зафиксирована 25 мая, когда госпитализировали 12 жителей деревни. Проверку по факту массового заболевания начала прокуратура Удмуртии с привлечением специалистов Роспотребнадзора.

При этом в 2016 году в республике уже фиксировался случай массового заболевания гепатитом А. С начала года гепатитом А в республике заболели 333 человека, из которых 96 граждан или 28,8% подхватили инфекцию в течение октября. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года, заболеваемость выросла в 3,89 раза. В попытках установить причину вспышки гепатита А в Удмуртии чиновники перечисляли различные версии происходящего. В частности, изначально говорилось, что вирус занесен в республику с соседних территорий. Затем рассматривалась версия употребления некипяченой воды для питья. Однако, по результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами регионального управления Роспотребнадзора, вирусного гепатита А, энтеровирусов и ротовирусов в воде Ижевска не обнаружено.

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Власти региона тогда решила вопрос всплеска заболеваемости выделением дополнительных 15 млн рублей на закупку вакцины.