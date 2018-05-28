Анкара, 28 мая, 2018, 23:10 — ИА Регнум. 28 мая на стадионе «Башакшехир Фатих Терим» был разыгран товарищеский матч в рамках подготовки к Чемпионату Мира 2018 в России между сборными Турции и Ирана. Противостояние завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В дебюте матча форвард скоростной «Эвертона» Дженк Тосун открыл счет, замкнув передачу Мехмета Топала — 1:0. В начале второго тайма Тосун оформил дубль — 2:0. В конце матча Ашкан Дежага реализовал пенальти — 2:1.

Статистика матча (Турция/Иран)

Удары 11/6

Удары в створ 6/3

Владение 44%/56%

Фолы 14/15

Составы на матч:

Турция: Киринтили, Озбайракли, Калдырим, Сёюнджю, Айхан, Йокуслу, Языджи, Топал, Ундер, Акбаба, Тосун.

Иран: Беиранванд, Чешми, Мохаммади, Пуралиджани, Резаян, Хаджсафи, Шоджаеи, Ансарифард, Тореми, Джазанбакш, Азмун.

Главный арбитр матча: Коваленко.

Предупреждения: Акбаба — 43, Чешми — 72.

Удаления: Байрам — 90+2.

Голы: Тосун 6 — 1:0, Тосун 50 — 2:0, Дежага 90+2 (пен) — 2:1.