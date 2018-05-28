Последний шанс: Комиссар ЕС проведет переговоры по тарифам США в Париже
Брюссель, 28 мая, 2018, 23:30 — ИА Регнум. Торговый комиссар ЕС Сесилия Мальмстрём намерена встретиться с представителями США Уилбуром Россом и Робертом Лайтхайзером на саммите Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 30 мая в Париже, 28 мая передает агентство Reuters.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Доллар и евро
Встреча состоится за два дня до конца «отсрочки», которую президент США Дональд Трамп предоставил странам ЕС по ввозным тарифам на сталь и алюминий.
Напомним, введение пошлин на ввоз в США стали и алюминия вызвало резкую критику производителей в Евросоюзе. ЕС уже «пригрозил» США ответными мерами — введением пошлин на ввоз ряда американских товаров.
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