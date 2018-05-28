Москва, 28 мая, 2018, 22:33 — ИА Регнум. Граждане Российской Федерации смогут посещать островное государство Коста-Рика в безвизовом режиме. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел России.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заграничные паспорта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подписал соответствующее межправительственное соглашение о введении безвизового режима между Россией и Коста-Рикой. Церемония подписания соглашения прошла в Москве в присутствии посла Коста-Рики Фурнье Фасио. В начале мая 2018 года в столице Коста-Рики Сан-Хосе прошла аналогичная церемония в присутствии министра иностранных дел этого островного государства.

Таким образом, российские граждане после вступления соглашения в силу смогут ездить без виз во все страны Центральной Америки.