Киев, 28 мая, 2018, 22:41 — ИА Регнум. Украинскую армию покидают тысячи солдат, воевавших в Донбассе с самого начала конфликта, признал украинский военный эксперт Олег Стариков 28 мая в эфире телеканала NewsOne.

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«Кадры — это боевые офицеры, солдаты, которые прошли зону боевых действий, которые умеют воевать и знают, как воевать. Так вот, сейчас пошла страшная тенденция — 72-я бригада, тысяча рапортов солдат, которые воевали в 2014 — 2015 годах, уходят, собираются увольняться. Из других подразделений увольняются… Сейчас никто из командования солдат, офицеров, тех, кто воевал, их не задерживают — хочешь увольняйся», — заявил эксперт.

Напомним, ранее главный психиатр министерства обороны Украины, начальник клиники психиатрии главного военно-медицинского госпиталя Минобороны Олег Друзь заявлял, что 93% украинских военных, участвовавших в операции против Донбасса, являются потенциальной угрозой для общества и нуждаются в лечении.