Челябинск, 28 мая, 2018, 22:26 — ИА Регнум. В Челябинске первый день сдачи ЕГЭ не обошёлся без скандала. Один из экзаменуемых по информатике сфотографировал контрольно-измерительные материалы и опубликовал их в интернете, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве образования и науки.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Инцидент произошёл в школе №105. Сейчас по этому факту идёт служебная проверка. Результаты выпускника, скорее всего, аннулируют.

Отметим, в целом первый день ЕГЭ прошёл без нарушений.

Добавим, 28 мая учащиеся 11-х классов сдавали ЕГЭ по географии и по информатике. На территории региона работало 28 пунктов. Информатику сдавали 1655 человек, а географию — 141.