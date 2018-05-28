Душанбе, 28 мая, 2018, 22:24 — ИА Регнум. Из Сирии на родину в минувшие выходные вернулись четверо несовершеннолетних таджикских граждан, сообщает министерство иностранных дел Таджикистана.

Фурсов. Гамельнский крысолов, витраж. 1924

Известно, что возвращение детей было организовано внешнеполитическим ведомством в координации с другими ответственными структурами. МИД страны из этических соображений не называет имен возвращенных из зоны боевых действий детей, а также воздерживается от каких-либо комментариев.

Кроме того, возвращения в Таджикистан из Ирака ожидает другая несовершеннолетняя таджикистанка, проживавшая ранее в Мосуле, когда его контролировала группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 17-летняя Айша 25 мая стала матерью и, согласно решению иракского суда, сможет вернуться в Таджикистан только по истечение 40 дней с рождения ребенка.

В отношении иностранных членов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) суды в Ираке выносят строгие приговоры, это касается и жен боевиков. Однако в случае с Аишей было учтено, что привезена в зону боевых действий она была родителями и замуж за боевика была выдана насильно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году из Сирии и Ирака вернулись 117 таджикистанцев, в зоне боевых действий за это время погибли 250 граждан Таджикистана, примкнувших к террористическим организациям.