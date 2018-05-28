Душанбе, 28 мая, 2018, 22:22 — ИА Регнум. В 2018 году Таджикская алюминиевая компания (ТАЛКО) намерена произвести 168,8 тысяч тонн первичного алюминия, что на 65 тысяч тонн больше, чем за весь 2017 год. Такие планы комбината отражены в Прогнозных производственно-экономических показателях ГУП «ТАЛКО» на 2018−2030 годы, которые приведены в Стратегии развития промышленности Таджикистана на период до 2030 года, пишет сегодня, 28 мая, ИА «Азия-Плюс».

Brybry26 Talco

Запланированный объем оценивается в суму 697,1 млн сомони (4 млрд 784 млн рублей по курсу ЦБ РФ на сегодня).

Далее рост производства запланирован до 2020 года, когда объем производства первичного алюминия достигнет 349 тысяч тонн за год. Однако в 2025 году ожидается снижение до 339 тысяч тонн. Однако уже в 2030 компания рассчитывает произвести 380 тысяч тонн этого полуфабриката.

Отметим, что в 2017 году производство алюминия ТАЛКО просело на 23 процента, о чем сообщало министерство промышленности и новых технологий Таджикистана. К слову, в 2017 году планы компании по наращиванию производства были несколько скромнее — к 2020 году тогда планировали увеличить выпуск первичного алюминия до 300 тысяч тонн.

Кроме того, в конце 2017 года руководство алюминиевой компании сообщало о начале строительства нового завода, запланированном на 2018 год. Его производственная мощность будет составлять 503 тысячи тонн первичного алюминия в год. Стоимость проекта оценивается в 1,6 млрд долларов, построить объект рассчитывают за полтора года.