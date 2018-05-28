Киев, 28 мая, 2018, 22:17 — ИА Регнум. Украина копирует российскую политику «осажденной крепости» и поэтому лишилась поддержки стран Восточной Европы, заявил бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степан Гавриш 29 мая в эфире телеканала NewsOne.

Evgeny Feldman Евромайдан, в ожидании безвизового режима с ЕС

Гавриш прокомментировал решение правительства Венгрии обратиться к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, а также ко всем членам альянса с просьбой пересмотреть программы поддержки Украины.

Читайте также: Будапешт против Киева: «Орбан абсолютно верно указывает на кризис Украины»

По мнению Гавриша, причиной крупной внешнеполитической ошибки Украины стало подражание России:

«Мы неудачно копируем политику России, которая выбрала стратегию осаждённой крепости. Украина тоже с целью мобилизации электорального ресурса вокруг политики президента страны — единого лидера, который защищает национальный интерес, выбрала подобную политику, и мне кажется, что определённое количество наших внешнеполитических шагов было сделано не вовремя или с серьёзными ошибками»

Политик считает, что принятие скандального закона об образовании оттолкнуло от Украины не только венгров, но и поляков, чехов, болгар и румын.

«Именно представители Восточной Европы, у которых был достаточно горячий эмоциональный голос в Брюсселе, перестали говорить про Украину и поддерживать нас», — подытожил Степан Гавриш.

Напомним, конфликт Украины и Венгрии начался в сентябре 2017 года после принятия Украиной закона об образовании, который лишил представителей национальных меньшинств доступа к образованию на родном языке.

Читайте также: Венгрия проигнорировала заседание НАТО по языковому вопросу на Украине