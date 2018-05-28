Иерусалим, 28 мая, 2018, 22:15 — ИА Регнум. На юге Израиля вблизи сектора Газа звучат сирены — звуковое предупреждение о ракетной атаке со стороны сектора Газа, 28 мая передает агентство Reuters.

Joan Sorolla

Неизвестно, является ли звук сирены предупредительным или относится к произведенному обстрелу. Комментариев военных в связи с объявлением о ракетной атаке пока нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 28 мая военные Израиля обстреляли из танка позиции ХАМАС на границе с сектором Газа. В результате обстрела один боец ХАМАС погиб, один получил ранения.

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