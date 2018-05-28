Челябинск, 28 мая, 2018, 22:00 — ИА Регнум. В Челябинске качество отремонтированных дорог оказалось на достаточно высоко уровне. Об этом 28 мая на аппаратном совещании в администрации города заявил начальник городского управления дорожного хозяйства Александр Шабалин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Яковенко Вячеслав ИА Красная Весна Ремонт дороги, макет

По его словам, дороги обследовала специальная комиссия. И специалисты выяснили, что доля разрушения оказалось меньше 1%. При этом выявленные дефекты будут устранены подрядчиком за свой счёт, по гарантии.

В основном речь идёт о трещинах в покрытии. Но есть и серьёзные проблемы. Как сообщает пресс-служба администрации города, на улице Богдана Хмельницкого был выявлен провал покрытия дороги на участке примерно 30 метров длиной. Шабалин отмечает, что это произошло из-за скопления грунтовых вод техногенного характера. Сейчас дорогу будут восстанавливать. И в этом месте, скорее всего, сделают дренаж.

На фоне парадных заявлений чиновников горожане заявляют об убитых дорогах. Особенно во дворах, пишут местные жители на интернет-форумах. И предлагают властьимущим провести опрос среди водителей, которые смогут рассказать немало интересного о качестве дорог в столице Южноо Урала.