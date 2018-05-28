ООН благодарит КНР за активное участие в миротворческих операциях
Пекин, 28 мая, 2018, 21:36 — ИА Регнум. «Мы признательны Китаю за вклад в миротворчество ООН!», — заявил на днях представитель Департамента операций ООН по поддержанию мира Ник Бирнбэк от имени заместителя Генерального секретаря ООН по операциям по поддержанию мира Жана-Пьера Лакруа в эксклюзивном интервью Синьхуа.
По его словам, Китай придает большое значение миротворчеству, что стало важной позитивной информацией для остальных стран. На протяжении многих лет вклад Китая в миротворчество стабильно увеличивался, это передало другим странам, направляющим миротворческие силы и полицейских, всем партнерам ООН по сотрудничеству и странам-членам ООН, позитивный сигнал.
Бирнбэк отметил, что Китай в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН показывает пример, потому что некоторые члены не хотят вкладывать силы в миротворчество, которое осуществляет ООН. Ряд стран участвуют в голосовании и платят взносы в ООН, и это, конечно, важно, однако Китай непрерывно отправляет дополнительные миротворческие силы в трудные регионы, и информация об этом очень важна.
Высоко оценив квалификацию китайских миротворцев, международный чиновник подтвердил, что их участие существенно повысило эффективность миротворческих операций под эгидой ООН.
Проявляя большой интерес к созданным в Китае базам для подготовки миротворцев, г-н Бирнбэк подчеркнул, что представители ООН регулярно посещают эти базы, поддерживают с китайскими коллегами прочное взаимодействие и тесное сотрудничество. Эти базы обеспечивают подготовку направляемых Китаем военных и других миротворцев для противодействия разным угрозам, и то, что Китай уделяет повышенное внимание подготовке миротворцев до их отправления для участия в операциях, является залогом успешного выполнения ими всех задач.
В этом году отмечается 70-я годовщина начала миротворческой деятельности ООН и 28-летие участия Китая в миротворческих операциях. Китай решительно поддерживает миротворческую деятельность и среди постоянных членов Совета Безопасности ООН направляет для поддержания мира и преодоления конфликтов наибольшее число миротворцев. По состоянию на нынешний момент Китай в общей сложности направил более 35 тыс. военнослужащих, которые приняли участие в 24 миротворческих операциях ООН, в связи с этим в международном сообществе Китай называют «решающим фактором и ключевой силой миротворческих операций».
В сентябре 2015 года председатель КНР Си Цзиньпин на миротворческом саммите ООН дал важное обещание создать контингент резервных миротворческих сил численностью 8 тыс. человек, подготовить 2 тыс. миротворцев для других стран, а также предоставить безвозмездную военную помощь в размере 100 млн долларов США Африканскому союзу. Благодаря двухлетним усилиям Китай в прошлом году завершил регистрацию своего контингента резервных миротворческих сил указанной численностью и подготовил 1600 миротворцев.