Асунсьон, 28 мая, 2018, 21:38 — ИА Регнум. Президент Парагвая Орасио Кортес сложил полномочия и ушел в отставку за три месяца до окончания срока, 28 мая передает агентство Associated Press.

(сс) Agencia de Noticias ANDES Президент Парагвая Орасио Картес

Согласно заявлению самого президента, далее он намерен «служить родине» на посту сенатора. Исполняющим обязанности президента до следующих выборов будет вице-президент Алисия Пучета.

Напомним, в мае президент Кортес привлек внимание международного сообщества тем, что согласился открыть посольство в Иерусалиме и лично присутствовал на церемонии открытия. Парагвай стал третьей и пока последней после США и Гватемалы страной с посольством в Иерусалиме.

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