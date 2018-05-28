Пекин, 28 мая, 2018, 21:29 — ИА Регнум. Китаю для достижения процветания и возрождения нации необходимо активно развивать науку и технологии и превратиться в один из основных мировых центров науки и в одного из лидеров в инновациях, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сегодня, 28 мая, сообщает Синьхуа.

Рафаэль Санти. Афинская школа. 1511

Си Цзиньпин, также генеральный секретарь ЦК Компартии Китая и председатель Центрального военного совета, заявил об этом, выступая сегодня в Пекине на открытии 19-го собрания академиков Академии наук Китая и 14-го собрания академиков Инженерной академии Китая. На мероприятии присутствовали также члены Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК КПК — премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, член Секретариата ЦК Ван Хунин и вице-премьер Госсовета Хань Чжэн.

Си Цзиньпин в начале своего выступления поздравил участников собрания и всех научных работников страны с началом работы собрания, ставшего важным событием для китайского научного сообщества после проведения XIX съезда Компартии Китая осенью прошлого года.

Те крупные прорывы и перемены, которые произошли в китайской науке после проведения XVIII съезда КПК, позволили стране вступить в важный период, когда идет переход от количественного накопления к качественному рывку в научно-техническом потенциале, отметил Си Цзиньпин.

Начало XXI века ознаменовалось беспрецедентной инновационной активностью в мировой науке, новая научно-техническая революция и трансформация производственного процесса преобразуют мировую экономическую систему. «Следует в полной мере осознать значение инноваций как первейшей движущей силы», — подчеркнул глава китайского государства и призвал гарантировать качественное научно-техническое обеспечение для построения современной экономической системы.

По его словам, важно обеспечить высокий уровень интеграции реального сектора экономики с Интернетом, большими данными и искусственным интеллектом в интересах кардинального изменения индустриальной модели и корпоративной формы для повышения статуса китайского производства в глобальной стоимостной цепочке. При этом Си Цзиньпин указал на необходимость сохранения самостоятельности в инновациях.

Для повышения эффективности инновационной системы и стимулирования проявления инновационных инициатив, сказал Си Цзиньпин, необходимо всестороннее углубление реформы научно-технической системы и устранение всех мешающих реализации инновационных идей барьеров в плане мышления и институтов.

Также Си Цзиньпин призвал к углубленному участию в международном сотрудничестве в области инноваций и укреплению кадровой базы инновационного развития страны.

Глава китайского государства выразил надежду, что Академия наук и Инженерная академия Китая, продолжая играть роль стратегической научно-технической силы страны, будут следовать основным тенденциям развития мировой науки и стремиться брать новые высоты, а члены обеих академий — использовать свои интеллектуальные преимущества для активного проведения стратегических исследований и выдвижения практических предложений относительно принятия научно обоснованных решений по государственному управлению.

В собрании принимают участие свыше 1300 академиков.