Нидерланды, 28 мая, 2018, 21:39 — ИА Регнум. Суд голландского города Рурмонд признал право граждан на указание «третьего пола» в официальных документах и призвал законодателей разработать закон о «нейтральном поле», 28 мая передает агентство Associated Press.

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«Пришло время для признания третьего пола… Законодателям нужно рассмотреть вопрос о разработке законопроекта, который мог бы формализовать нейтральный пол», — говорится в заявлении суда.

Суд касался требований частного лица по обращению о смене пола в официальных документах на «третий пол». Имя не сообщается. Известно, что первоначально это был мужчина, сменивший пол и документы на женские. А потом передумавшее быть женщиной.

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