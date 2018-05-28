Шэньчжэнь, Китай, 28 мая, 2018, 21:13 — ИА Регнум. Коммунистическая партия Китая готова активизировать диалог, углубить обмены и развивать сотрудничество с мировыми политическими партиями и политическими организациями. Об этом заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном послании участникам открывшегося 28 мая в Шэньчжэне (на юге Китая) тематического симпозиума по случаю 200-летия со дня рождения Карла Маркса, сообщает Синьхуа.

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

Компартия Китая, отмечается в послании, готова работать вместе с мировыми политическими партиями и направить свои опыт и силы на построение сообщества единой судьбы человечества и лучшего мира.

Си Цзиньпин назвал марксизм, главным основателем которого является Карл Маркс, «великим созиданием» в человеческой истории и заявил о постоянстве, с которым китайские коммунисты следовали марксистским идеям, претворяя их в жизнь в соответствии с реалиями страны и требованиями времени. Усилиями КПК были достигнуты новые теоретические достижения в марксизме. В частности, в новую эпоху вступил социализм с китайской спецификой, построение которого демонстрирует огромную жизненную силу научного социализма в XXI веке, говорится в послании.

Руководствуясь идеями о социализме с китайской спецификой новой эпохи, КПК ведет за собой китайский народ к решающей победе в реализации концепции китайской мечты и построении общества среднего достатка, к великой победе социализма с китайской спецификой в новую эпоху, указал Си Цзиньпин.

Симпозиум, организованный КПК, собрал более 100 руководителей и представителей 75 коммунистических партий из 50 стран.