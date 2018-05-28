Великий Новгород, 28 мая, 2018, 20:44 — ИА Регнум. Президиум Новгородской областной федерации профсоюзов (НОФП) выступил с обращением к Государственной думе РФ и правительству РФ по поводу возможного повышения пенсионного возраста в России. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, документ, подписанный председателем Новгородской областной федерации профсоюзов Василием Федосовым, опубликован на официальном сайте НОФП.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Новгородская областная федерация профсоюзов считает, что в сегодняшних условиях, когда продолжительность жизни среднего россиянина составляет 72 года, по Новгородской области — 69 лет, а у мужчин — 67 лет и 63 года соответственно, данная инициатива недопустима. Кроме того, считаем некорректным экономить пенсионные средства на незащищённом сегменте населения, у которого пенсии составляют 34 процента от утраченного заработка, в то время как Конвенцией Международной организации труда определен нижний порог в 40 процентов. При том, что в стране ещё имеется привилегированный сегмент работающих на государственной службе, получающих пенсии в разы больше по отдельным правилам», — говорится в обращении.

Президиум Новгородской областной федерации профсоюзов просит Госдуму РФ и правительство РФ не допускать разработки и утверждения законопроекта о повышении пенсионного возраста «как ущемляющего социальные права граждан».

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Напомним, ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о готовности выйти в Госдуму с законодательной инициативой о повышении пенсионного возраста — с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Депутаты Госдумы РФ пригласили обсудить этот вопрос главу Минтруда Максима Топилина.

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