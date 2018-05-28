Ярославль, 28 мая, 2018, 20:42 — ИА Регнум. Организационный комитет по проведению предварительного голосования «Единой России» на выборах в Ярославскую областную думу седьмого созыва рассчитывает получить письменное заявление от арестованного депутата Павла Дыбина о добровольном снятии своей кандидатуры. Об этом стало известно корреспонденту ИА REGNUM.

Фото профиля в Facebook Павел Дыбин

Задержание и последующий арест участника праймериз поставил перед оргкомитетом непростую задачу.

С одной стороны, уставом «Единой России» в случае возбуждения уголовного дела в отношении представителя партии, его членство должно быть приостановлено до решения суда, что и было сделано 28 мая президиумом Ярославского регионального отделения. Подозреваемый в совершении преступления может быть восстановлен в партии или окончательно исключён из неё в зависимости от судебного вердикта.

С другой стороны, регламент проведения предварительного голосования предполагает принудительное снятие кандидата, если он дискредитирует партию. Члены оргкомитета не могут решить, как оценивать арест Дыбина, поскольку вина участника праймериз в настоящий момент не доказана. При этом всем очевидно, что участие в предварительном голосовании кандидата, находящегося в СИЗО, никак не пойдёт на пользу ни процедуре, ни партии.

В итоге принято решение, что формальной причиной исключения Павла Дыбина из списка участников праймериз станет его личное заявление об этом. В оргкомитете рассчитывают, что документ передаст адвокат Дыбина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, депутат Ярославской областной думы Павел Дыбин был задержан по подозрению в совершении коммерческого подкупа. Решением Кировского районного суда он помещён под стражу на два месяца до 22 июля. Предварительное голосование «Единой России» на территории Ярославской области должно пройти 3 июня.