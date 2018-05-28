Киев, 28 мая, 2018, 20:39 — ИА Регнум. Украинские эксперты и общественность обсуждают столкновения представителей радикальных организаций с предпринимателями и полицией Киева, которые 27 мая произошли на рынке возле станции метро «Лесная».

Адриан ван Остаде. Драка. 1637

Напомним, в субботу, 26 мая, на рынке в Киеве продавец-иностранец избил военного пенсионера. На следующий день представители украинских радикальных организаций (были в масках) устроили на рынке погром и схватку с правоохранителями. При этом радикалы разгромили несколько киосков. После этого предприниматели были вынуждены закрыть работу торговых точек. Полиция во время погрома в целом бездействовала, задержания начались уже после.

Как отметил начальник главного управления национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, правоохранители задержали десятерых участников потасовки, во время которой пострадали трое полицейских.

«Полицейские вмешались в ситуацию и прекратили противоправные действия. В результате трое правоохранителей получили телесные повреждения… Десятерых активных участников задержали и доставили в управление полиции. Сейчас следователи изучают записи видеонаблюдения, в том числе и те, что размещены в сети Интернет, после этого действиям каждого доставленного установят правовую квалификацию», — сказал Крищенко, передает пресс-служба полиции Киева.

В настоящее время начато два уголовных производства по статьям «хулиганство» и «угрозы или насилие в отношении работника правоохранительного органа».

При этом сайт «Громадське» проинформировал, что в потасовках на рынке принимали участие радикалы из общественной организации С14.

В свою очередь, глава радикальной организации С14 Евгений Карась опроверг информацию ряда украинских СМИ о том, что члены организации принимали участие в погромах и драке с полицией. По его словам, во время потасовок полиция задержала 34 человека, из них несколько членов организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и бывших военных.

«Активисты С14 не громили рынок на «Дарынку», где вчера кавказцы избили пожилого мужчину. С14 вместе с ветеранскими организациями трех районов собирались на час позже организаций, которые собирались на 10 часов утра. Наши активисты подъехали позже, когда события были в разгаре, около 11:15. Наша логика: нападающий на пенсионера-офицера задержан. И на месте не находился. Будем следить за дальнейшим развитием уголовного дела. Его ларек закрыт. Мы понимаем возмущение людей, но по нашему мнению, особого смысла трогать закрытую торгсекцию нет», — выразил свою позицию Карась.

Кроме того, издание «Обозреватель» со ссылкой на данные интернет-опроса сообщает, что якобы большинство украинцев поддержали погром на рынке, который случился после избиения продавцом пенсионера. Вопрос, на который предлагалось ответить пользователям, был следующим: «В Киеве устроили погром из-за избиения экс-военного: оправданы ли меры?»

По данным СМИ, 64% респондентов выбрали вариант: «Да, преступление не должно было остаться без ответа». 22% читателей выбрали вариант ответа: «Нет, существуют более цивилизованные меры». При этом только 11% опрошенных придерживаются мнения, что «все киоски давно пора снести». 2% украинцев остались равнодушными к событиям. «Обозреватель» также информирует, что в опросе сайта приняли участие более 2 тысяч человек.

Кроме того, политический эксперт Анна Гриценко считает, что деятельность националистических и праворадикальных движений в Киеве играет на руку Кремлю, «который пытается навязать миру мнение, что у нас тут праворадикальная хунта, нацисты ходят по улицам».

«Эти люди очень легко собираются на такие акции, поэтому трудно сказать, они стихийные или они спланированы. Они всегда готовы. У них всегда есть время, возможности, вдохновение к таким акциям… Совпадений всегда много. Погром цыганского лагеря на Лысой горе был посвящен дню рождения Гитлера. Это не совпадение, а спланированная вещь. Любые проявления праворадикальных движений, неонацистских движений действуют на тот образ, который миру о нас пытается навязать Россия, что у нас тут праворадикальная хунта, нацисты ходят по улицам. Каждый раз, когда реальные нацисты ходят по улицам и делают погромы, это выгодно России. Потому что Россия берет такие факты, усиливает их, вкладывает в какую-то свою интерпретационную схему», — сказала Гриценко 28 мая в эфире «Громадське радио».

Журналист и общественник Андрей Манчук в своем комментарии отмечает, что кавказский погром на Дарынке, в котором коллективно поучаствовали все ультраправые группы Киева, вполне логичен для города, где официально отпразднуют годовщину Колиевщины (крестьянское восстания на Правобережной Украине в 1768 году, в ходе которого были убиты десятки тысяч человек — преимущественно евреев, поляков и униатов).

«Каждый раз, когда украинские патриоты с зигой в кармане заводят песню о том, что они якобы выступают за свободу чеченцев, грузин или крымских татар, помните, что перед вами идейные расисты и ксенофобы, которые готовы терпеть кавказцев и мусульман лишь до тех пор, пока они воюют с Москвой — в качестве расходного пушечного мяса. И только», — отмечает Манчук.