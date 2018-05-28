Москва, 28 мая, 2018, 20:18 — ИА Регнум. Российское публичное акционерное общество «Газпром» подало иск в апелляционный суд шведского округа Свеа с требованием полностью отменить решение коммерческой организации «Стокгольмский арбитраж» по спору с украинской национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины». Об этом сегодня, 28 мая, сообщает пресс-служба «Газпрома».

Thawt Hawthje Газпром

В «Газпроме» сообщили, что провели дополнительное изучение текста решения Стокгольмского арбитража по спору с «Нафтогазом» с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста. Результаты изучения показали, что значительная часть арбитражного решения написана не арбитрами, а иным лицом.

Заключение эксперта стало новым доказательством серьезных нарушений шведского права и арбитражного регламента Торговой палаты города Стокгольма. «Газпром» указывает, что подмена арбитров совершенно неприемлема, так как их решение крайне важно для двух сторон, а стороннее вмешательство в этот процесс грубейшим образом нарушает арбитражное соглашение.

Напомним, Стокгольмский арбитраж вынес решение по многолетнему спору между «Газпромом» и «Нафтогазом», согласно которому российская компания должна выплатить украинской $2,56 млрд. При этом мотивировкой данного решения было «плохое экономическое положение Украины». «Газпром» сразу же обжаловал данное решение.