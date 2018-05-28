Тбилиси, 28 мая, 2018, 20:30 — ИА Регнум. Грузинская железная дорога 15 июня запустит скорый пассажирский поезд по маршруту Ереван — Тбилиси — Батуми, сообщили 28 мая в пресс-службе транспортной компании.

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Рейс будет выполняться в течение всего лета. Из Еревана поезд будет отправляться в 15:30, а прибывать в Батуми в 7:10. Время в пути составляет 15 часов 40 минут. Из Батуми будет поезд будет отправляться в 15:40, а прибывать в Ереван в 7:25. В случае увеличения пассажиропотока допускается включение в состав дополнительных вагонов.

Напомним, в настоящее время экспертным сообществом активно обсуждается тема восстановления железнодорожного сообщения по маршруту Россия — Абхазия — Грузия — Армения.

24 мая прошла встреча спецпредставителя главы правительства Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе с заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным. Грузинский дипломат отметил, что восстановление железнодорожного сообщения на встрече не обсуждалось.

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