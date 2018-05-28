Тюмень, 28 мая, 2018, 20:16 — ИА Регнум. Стоимость школьного выпускного за 18 тыс. рублей с человека взорвал социальные сети Тюмени 28 мая. Волну подняла в паблике «Подслушано Тюмень Мыс Тарманы» мама одиннадцатиклассницы одной из школ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выпускной

«В этoм гoдy дoчкe нa выпycкнoй cобирали пo 18 тыcяч pyблeй, не учитывая пoдapков преподавателям, нa кoтopыe coбиpaли oтдeльнo. Нo ecли тaк paзoбpaтьcя, этo вeдь y кoгo-тo в месяц зapплaтa. И лaднo мы с мужем paбoтaeм, a вeдь в клacce есть ceмьи, гдe мaмa oднa вocпитывaeт peбeнкa. Кoгдa нa coбpaнии я нaчaлa вoзмyщaтьcя пo пoвoдy тaкиx cбopoв, самые топовые члены poдитeльcкoгo кoмитeтa пытaлиcь меня грубо ocaдить, а eдинcтвeнным аргументом было, чтo тaкoe coбытиe y peбeнкa бывaeт paз в жизни. Но мoжнo и пocкpoмнee пpoвecти. Нo нeт, нyжнa этa пыль в глaзa», — написала мать выпускницы тюменской школы 2018 года.

Женщину в целом земляки поддержали. «Они что чартером в Турцию на выходные?», — удивляются в группе. Действительно, впереди поступление в вузы, где ограниченное число бюджетных мест и явно придётся платить за чадо. А если в другом городе поступит — так одно разорение. Такой «шик, блеск, красота» на школьном выпускном — излишество перед грядущими тратами.

«Варианты: копить на выпускной, взять кредит, оплатить и следующий месяц питаться чаем», — иронизируют в паблике.

«Когда перед моим выпускным в школе родители начали кошельками мериться, я сказала маме, что не пойду никуда, кроме как на вручение аттестата, и лучше погуляю со своими друзьями. И не жалею нисколько», — призналась вчерашняя выпускница.

Как выяснилось, традиция закатывать шикарные выпускные зарождается ещё с детского сада.

«Мы на выпускной из детского сада собирали по семь тысяч. Пока в департамент образования кто-то не пожаловался. В ресторан ходили, фокусников детям заказывали. А они не помнят даже ничего. Смысл какой?», — сетует одна из тюменских мам.

Вопрос о стоимости выпускного в школе в 2018 году уже затрагивался в программе «Доброе утро» Первого канала. К примеру, мать из Владимира готова была отдать за праздник 20 тыс. рублей. А родительница из Москвы давала советы, как можно уменьшить расходы на бал на 12 тыс. рублей с одного ребёнка. Ведь по подсчётам экспертов, сообщает агентство городских новостей «Москва», средний чек на школьный выпускной составил в столице России в 2018 году 27 тыс. рублей.