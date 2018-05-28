Киншаса, 28 мая, 2018, 20:25 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Конго провело вакцинацию медработников в городе Бикоро на северо-западе страны, 28 мая передает агентство Associated Press.

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По словам директора госпиталя в Бикоро Сержа Нгалебато, врачи и медсестры «находятся на переднем крае» борьбы со вспышкой Эбола и подвержены наибольшему риску заражения.

Как сообщало ИА REGNUM, на 25 мая в Конго было зафиксировано более 50 случаев лихорадки Эбола, большинство из них — именно в городе Бикоро.

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