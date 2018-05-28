Тбилиси, 28 мая, 2018, 19:56 — ИА Регнум. Завершилась откачка воды из машинного зала Ингрской ГЭС, и электростанция будет запущена на полную мощность 30 мая, сообщает 28 мая Sputnik Узбекистан со ссылкой на технического директора ГЭС Гия Хубуа.

Paata Vardanashvili Ингурская ГЭС

По его словам, наводнение полностью ликвидировано, и гидроагрегаты готовы к работе. В настоящее время идет процесс подготовки к запуску электростанции — затопление водой деривационных каналов. Хубуа добавил, что из-за больших объемов воды, процесс может занять до двух дней.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 24 мая на Ингур ГЭС произошла авария. Технический директор станции сказал, что причиной аварии могло стать повреждение турбинного трубопровода.

25 мая министр экономики Грузии Дмитрий Кумсишвили заявил, что сроки восстановления электростанции неизвестны, так как неизвестны масштабы аварии.