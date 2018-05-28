Иерусалим, 28 мая, 2018, 19:57 — ИА Регнум. Военные Израиля ударили из танка по позициям движения ХАМАС в секторе Газа, 28 мая передает агентство Associated Press.

Hoheit (Â¿!) Движение ХАМАС

Согласно заявлению израильских военных, удар был нанесен после обстрела со стороны сектора Газа. Движение ХАМАС подтвердило гибель одного бойца группировки и ранение еще одного.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в ходе подавления подавления протестов, организованных ХАМАС на границе сектора Газа, военные Израиля застрелили более 60 палестинцев, ранения получили 2000 человек.

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