Екатеринбург, 28 мая, 2018, 19:21 — ИА Регнум. Исполнять обязанности мэра Нижнего Тагила до ближайших досрочных выборов мэра будет первый заместитель Сергея Носова Владислав Пинаев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Kremlin.ru Сергей Носов и Владимир Путин в Нижнем Тагиле

Избрать нового градоначальника предстоит на прямых выборах. Они запланированы на 9 сентября. Правда, пока не назначены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 мая мэр Нижнего Тагила Сергей Носов был назначен врио губернатора Магаданской области. А буквально 10 сентября 2017 года он во второй раз стал мэром Нижнего Тагила. Ему отдали голоса больше 92% тагильчан.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку Владимира Печёного с поста губернатора Магаданской области.