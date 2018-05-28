Екатеринбург, 28 мая, 2018, 19:23 — ИА Регнум. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковые требования прокуратуры Свердловской области к торгово-развлекательному центру «Алатырь». До 1 сентября владельцам ТРЦ необходимо узаконить проведённые перепланировки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Vadim Zhivotovsky ТРЦ Алатырь

«Там сразу несколько нарушений. Так, на первом этаже расположен магазин «Хотелки-шумелки», который загораживает эвакуационные выходы, на четвёртом этаже кинотеатр, а на пятом — батутный парк, но по проектной документации их там не должно быть», — сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура Екатеринбурга организовала проверки торговых и торгово-развлекательных центров города на предмет соблюдения федерального законодательства о противопожарной безопасности. Почти во всех заведениях были выявлены нарушения.

Так, изначально прокуратура, обращаясь в суд с иском к ТРЦ «Алатырь», в качестве обеспечительной меры просила приостановить работу торгово-развлекательного учреждения до устранения нарушений противопожарной безопасности. Однако в ходе суда представитель надзорного органа отказался от данного ходатайства.

Напомним, что проверки начались после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» города Кемерово. Там в результате пожара погибли 60 человек, и большинство из них дети. В Екатеринбурге по итогам проведённых проверок прокуратура также потребовала закрыть торгово-развлекательные центры «Гринвич» и «Пассаж».

Отметим, что ранее по требованию прокуратуры в Екатеринбурге был закрыт торговый центр «Марс».