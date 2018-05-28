Тамбов, 28 мая, 2018, 19:04 — ИА Регнум. В Тамбовской области детский отдых предстоящим летом будет массовым, безопасным и недорогим, а для увеличения количества мест в загородных лагерях рассматривается вариант муниципально-частного партнерства, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

ИА REGNUM Общение

Сегодня на еженедельном рабочем совещании, которое провел глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, был рассмотрен вопрос о готовности летних детских лагерей региона к новому сезону. Ожидается, что в оздоровительной кампании примут участие более 61 тыс. детей, и это не меньше, чем в прошлом году. Стоимость детской путевки в этом году составляет 14 122 рубля, и это далеко не самая высокая цифра в Центральном федеральном округе. Если не брать в расчет Москву и Московскую область, где ситуация совсем другая, то по этому показателю Тамбовская область находится на 7 месте из 16 регионов.

В настоящее время заканчивается приемка летних лагерей. В каждом из них разработаны паспорта готовности, приняты меры по обеспечению антитеррористической защищенности, организации медицинской помощи. Каких-либо серьезных замечаний по вопросам организации отдыха детей и их оздоровления не выявлено. Никитин потребовал держать ситуацию на контроле, ведь лето должно запомниться радостными моментами, особенно для юных тамбовчан.

«К этой теме нельзя относиться формально. Обращаю внимание, что главы муниципалитетов будут нести за подготовку летних лагерей на их территориях персональную ответственность, поэтому они обязаны лично проконтролировать ситуацию, а в случае необходимости принять оперативные меры по устранению недочетов», — подчеркнул Александр Никитин.

Для расширения возможностей летнего отдыха детей и увеличения количества мест можно было бы возобновить работу давно закрытых загородных лагерей, но для муниципалитетов это может стать непосильной финансовой ношей.

Можно предложить только один выход — организовать этот процесс на условиях муниципально-частного партнерства. Первой «ласточкой» может стать муниципальный лагерь «Сосновый бор», который находится на балансе у Тамбова и закрыт уже несколько лет.

Как сообщила начальник областного управления социальной защиты и семейной политики Анна Орехова, к этому лагерю проявил интерес потенциальный инвестор. Никитин сразу же подчеркнул, что муниципально-частное партнерство не должно привести к такой ситуации, когда на восстановление лагеря пойдут бюджетные средства, а частник потом только будет использовать лагерь в личных интересах. Глава региона поручил четко продумать и прописать в соответствующих документах распределение обязанностей и ответственности между будущими партнерами.

По мнению вице-губернатора Натальи Астафьевой, лагеря необходимо перевести на круглогодичную работу. Только в этом случае детские оздоровительные учреждения смогут не только покрывать собственные расходы, чтобы не обременять бюджет, но и приносить прибыль хозяевам — муниципалитетам и предприятиям.