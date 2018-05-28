Санкт-Петербург, 28 мая, 2018, 18:29 — ИА Регнум. За первые дни работы новых станций петербургского метрополитена «Новокрестовская» и «Беговая» — 26 и 27 мая — ими воспользовались более 55 тысяч пассажиров. Об этом сообщила 28 мая пресс-служба подземки.

Дарья Драй ИА REGNUM Подземный вестибюль метро «Беговая»

Напомним, две новых станции на третьей (зелёной) линии были открыты для доступа пассажиров в 21:00 26 мая и работали всю предпраздничную (перед Днем города) ночь, как и другие станции городского метро.

На следующий день, в ходе торжеств по случаю 315-летия Санкт-Петербурга, к ним устремились десятки тысяч горожан и гостей города, чтобы лично посмотреть на необычный дизайн вестибюлей и новое оборудование, в числе которого «бегущие дорожки» — траволаторы отечественного производства.

Судя по отзывам в соцсетях, горожанам станции понравились, поскольку они выглядят очень современно и контрастируют с классическим, а иногда скучным дизайном «старых» станций подземки. На новых же станциях много стекла, ярких деталей и блестящего металла.

«Беговую» и «Новокрестовскую» построили в рамках подготовки Петербурга к чемпионату мира по футболу 2018 года.

«С пуском «Новокрестовской» и «Беговой» эксплуатационная длина линий метрополитена увеличилась более чем на 5 километров и теперь составляет 118,6 километра. Ввод нового участка линии 3 в эксплуатацию позволит решить вопрос транспортного обеспечения Приморского и Петроградского районов Петербурга высокоскоростным видом общественного транспорта. Пропускная способность участка — 29 пар поездов в час», — заявили сегодня в пресс-службе метро.

Там напомнили, что строительство тоннелей и станций велось по технологии укрепляющей конструкции «стена в грунте» на глубине более 28 метров. Станции отделаны панелями из металлокерамики, которые долговечны, легко заменяются и просты в обслуживании.

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Как отмечал обозреватель ИА REGNUM, за «Беговую» и «Новокрестовскую» Петербург заплатил около 36 млрд рублей. Средства на их возведение поступили, в том числе, в ущерб более нужным городу станциям метро на юге и юго-западе города. Если «Беговая» все-таки будет востребована жителями Приморского района, то «Новокрестовская» фактически будет работать с нагрузкой только во время матчей на стадионе «Санкт-Петербург», поскольку рядом с ней нет никаких жилых массивов или других мест притяжения, кроме стадиона.