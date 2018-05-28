Великий Новгород, 28 мая, 2018, 18:23 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 28 мая, открыли памятный знак пограничным войскам. Как сообщает ИА REGNUM, пограничный столб с памятной табличкой «Пограничникам всех поколений. Каждому, кто отдал часть своей жизни пограничным войскам» установлен в сквере на пересечении улиц Великой и Бредова-Звериной.

Информационное управление думы Великого Новгорода Памятный знак пограничным войскам открыт в Великом Новгороде

Памятный знак изготовили и установили за счёт внебюджетных средств по инициативе Новгородской региональной общественной организации ветеранов пограничных войск «Боевой расчёт». Решение о его установке поддержала дума Великого Новгорода, один из вице-спикеров которой — Евгений Кузиков — сегодня получил памятную медаль «К 100-летию пограничных войск» как ветеран погранвойск.

Предполагается, что новый памятный знак будет венчать собой Аллею пограничников, которую планируется обустроить в этом месте Великого Новгорода.

Столетию со дня образования пограничных войск также посвятили автопробег, в котором приняли участие более 20 автомобилей.

Напомним, 28 мая 1918 года декретом Совета народных комиссаров была учреждена пограничная охрана границы РСФСР. Официально День пограничника стал отмечаться с 1958 года.

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