Ростов-на-Дону, 28 мая, 2018, 18:36 — ИА Регнум. Депутат Ростовской-на-Дону городской думы Анатолий Котляров («Справедливая Россия») выступил с предложением объявить дни проведения матчей чемпионат мира по футболу в донской столице выходными. С такой инициативой народный избранник выступил на своей странице в Facebook.

ИА REGNUM Здание Ростовской-на-Дону городской думы

При этом депутат отмечает, что не является большим поклонником футбола. Но первенство планеты — это значимое событие и для страны, и для города-миллионника. Также Котляров отметил, что в преддверии мундиаля много чего сделано, и город действительно преобразился.

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«Вместе с тем много чего сделано не правильно. Но, тем не менее, чемпионат мира приближается, ограничения некоторые уже введены. В связи с тем, что я понимаю те процессы, которые будут происходить в эти дни, предлагаю пять дней объявить выходными», — сказал депутат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, стадион на левом берегу реки Дон начали строить в 2013 году. В декабре 2017 года было объявлено о завершении работ. Футбольные баталии ЧМ-2018 объект примет 17, 20, 23 и 26 июня 2018 года. На стадионе пройдут матчи Бразилия — Швейцария, Уругвай — Саудовская Аравия, Южная Корея — Мексика, Исландия — Хорватия. 2 июля 2018 года город-миллионник примет болельщиков, прибывших на матч 1/8 финала футбольного первенства планеты.