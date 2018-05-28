Москва, 28 мая, 2018, 18:22 — ИА Регнум. Американские танки, размещённые в Польше, могут пригодиться в будущем для двух сценариев, считает директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 28 мая в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя слова спикера польского сейма Марека Кухчиньского о том, что Польша с надеждой ожидает постоянного присутствия в стране бригады американской армии.

Александр Гарбаруков ИА REGNUM Канатоходец. Лукашенко. Евросоюз. Россия и Белоруссия

«Уже 30 лет военные действия танками не ведутся, — сказал Делягин. — Они танками только заканчиваются. Есть два сценария, когда эти танки могут пригодиться в обозримом будущем именно в качестве завершения военных действий. Сценарий первый: то, что называется демократический транзит Белоруссии. Президент Белоруссии не вечен. Как мы видим, она вполне может пойти по украинскому пути. И если переход будет к такому белорусскому Горбачёву, а не к белорусскому Бандере, то внутри Белоруссии может возникнуть такая ситуация, когда американские танки там не будут встречать гранатомётами. Второй сценарий: если посмотреть, в какой логике живёт американское государство, начиная с 2012 года, то логика такая — «мы сейчас российскую элиту доведём до восстания против российской власти, в РФ возникнет смутное время, и тут мы придём». Под это дело учат русский язык американские военнослужащие».

Напомним, что, как заявил спикер сейма Польши Марек Кухчиньский, выступая на сессии парламентской ассамблеи НАТО, его страна с надеждой ожидает постоянного присутствия в стране бригады американской армии.

«В актуальной международной ситуации необходимо постоянное присутствие сил альянса на восточном фланге, — сказал Кухчиньский. — Поэтому мы с радостью и надеждой приветствуем решение Сената США от 24 мая текущего года о поддержке постоянной дислокации бригады американских войск в Польше».

Отметим также, что президент Польши Анджей Дуда, выступая там же, заявил, что Россия является главной угрозой для Североатлантического альянса (НАТО), который должен помнить о значении трансатлантических связей, особенно сегодня, когда система безопасности «подвергается проверке разными игроками», которые «создают угрозу для мира и безопасности».