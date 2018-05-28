Манила, 28 мая, 2018, 18:10 — ИА Регнум. МИД Филиппин передал Китаю протест и заявил о «красных линиях» в Южно-Китайском море — прежде всего по вопросу о природных ресурсах, 28 мая передает агентство Associated Press.

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«Никто не может добывать природные ресурсы сам по себе… Президент заявил, что если кто-то начнет разрабатывать природные ресурсы в Западном Филиппинском море — Южно-Китайском море, он объявит войну», — заявил глава МИД Филиппин Алан Питер Каэтано.

Напомним, часть акватории Южно-Китайского моря, которое Китай традиционно считает «своим», оспаривается между Китаем и Филиппинами, а также Вьетнамом и другими прибрежными государствами.

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