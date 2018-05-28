Аэроэкспресс до ростовского аэропорта «Платов»: миф или реальность?
Ростов-на-Дону, 28 мая, 2018, 18:00 — ИА Регнум. Добраться до ростовского аэропорта «Платов» по-прежнему довольно проблематично. Многие пассажиры жалуются, что курсирующих двух маршрутов явно не хватает, а добираться на такси до воздушной гавани не всем по карману. Региональные власти считают выходом из сложившейся ситуации запуск аэроэкспресса.
«Все определяет экономика и, конечно, РЖД считает эффект экономический от реализации данного проекта. Мы не сбрасываем его со счетов, но это всё-таки проект среднесрочной перспективы, думаю, до 2025 года», — цитирует донского губернатора Василия Голубева ТАСС.
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По словам главы региона, согласно предварительным расчётам, аэроэкспресс будет эффективен, если пассажиропоток достигнет 5 млн пассажиров. В 2018 году планируется выйти на показатель в 3 млн пассажиров.
«А дальше будет зависеть от количества рейсов, от появления новых рейсов, в конце концов, от привлекательности региона для инвесторов, от возможностей туристического потенциала», — отметил Голубев.
ИА REGNUM напоминает, что аэропорт «Платов» построен в 30 км от Ростова-на-Дону. Открытие воздушной гавани стало одним из ключевых событий. Но неоднократно оно было омрачено негодованием людей в связи с нехваткой маршрутных такси, мест на парковке, а также кресел для пассажиров в залах ожидания.
Из Ростова-на-Дону добраться до нового аэропорта можно от Привокзальной площади и от остановочного пункта «Сельмаш». Эти точки отправления были определены как наиболее перспективные. Эти остановочные пункты являются наиболее крупными транспортными узлами города-миллионника, в которых сосредоточены конечные и промежуточные остановки городских, пригородных и междугородных автобусных маршрутов, поездов, а также «Городской электрички».
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