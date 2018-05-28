Ростов-на-Дону, 28 мая, 2018, 18:00 — ИА Регнум. Добраться до ростовского аэропорта «Платов» по-прежнему довольно проблематично. Многие пассажиры жалуются, что курсирующих двух маршрутов явно не хватает, а добираться на такси до воздушной гавани не всем по карману. Региональные власти считают выходом из сложившейся ситуации запуск аэроэкспресса.

Donland.ru Дорога к «Платову»

«Все определяет экономика и, конечно, РЖД считает эффект экономический от реализации данного проекта. Мы не сбрасываем его со счетов, но это всё-таки проект среднесрочной перспективы, думаю, до 2025 года», — цитирует донского губернатора Василия Голубева ТАСС.

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По словам главы региона, согласно предварительным расчётам, аэроэкспресс будет эффективен, если пассажиропоток достигнет 5 млн пассажиров. В 2018 году планируется выйти на показатель в 3 млн пассажиров.

«А дальше будет зависеть от количества рейсов, от появления новых рейсов, в конце концов, от привлекательности региона для инвесторов, от возможностей туристического потенциала», — отметил Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что аэропорт «Платов» построен в 30 км от Ростова-на-Дону. Открытие воздушной гавани стало одним из ключевых событий. Но неоднократно оно было омрачено негодованием людей в связи с нехваткой маршрутных такси, мест на парковке, а также кресел для пассажиров в залах ожидания.

Из Ростова-на-Дону добраться до нового аэропорта можно от Привокзальной площади и от остановочного пункта «Сельмаш». Эти точки отправления были определены как наиболее перспективные. Эти остановочные пункты являются наиболее крупными транспортными узлами города-миллионника, в которых сосредоточены конечные и промежуточные остановки городских, пригородных и междугородных автобусных маршрутов, поездов, а также «Городской электрички».

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