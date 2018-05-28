Ярославль, 28 мая, 2018, 17:37 — ИА Регнум. На отремонтированной дороге Зяблицы — Тенино установили знак, запрещающий проезд грузового транспорта, к которым относятся и мусоровозы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Ремонт дороги

Напомним, ремонтные работы дороги Зяблицы — Тенино проводились по многочисленным жалобам жителей восьми населенных пунктов Ивняковского сельского поселения, которые ею пользуются. По ней же ходит школьный автобус, машины скорой помощи и пожарной службы. Понятно, что плачевное состояние дороги создавало людям немало проблем, поэтому новость о том, что начаты работы по ее восстановлению, они восприняли с радостью. Правда, ложку дегтя добавили подозрения, что по новому асфальту к полигону «Скоково» пойдут мусоровозы — очень уж удобный получается путь в обход Дзержинского района.

Однако в правительстве Ярославской области опровергли все опасения. Ремонтные работы на дороге Зяблицы — Тенино выполнены в кратчайшие сроки, в настоящий момент они завершены. А для сохранности дорожного полотна установлены знаки, запрещающие сквозной проезд грузовых машин. К ним относятся и мусоровозы.

Как пояснил генеральный директор ГП «Ярдормост» Ярослав Овчаров, в ходе работ заменили асфальт на участке протяженностью 420 метров в районе деревни Зяблицы. Также произведен холодный ресайклинг песчано-щебеночной смеси на участке длиной 5,3 километра до деревни Тенино.

Так что мусоровозов на отремонтированной дороге не ждут, а жители с удовольствием ею пользуются. Теперь им не придется регулярно чинить свои автомобили, которые серьезно страдали на ухабах. Не нарадуется и директор Сарафоновской школы Светлана Козловская. Она от лица родителей и педагогов благодарит губернатора, который оперативно отреагировал на просьбы о помощи. Теперь перевозка детей стала гораздо безопаснее. Ну и, конечно, ребята будут тратить гораздо меньше времени на то, чтобы добраться до учебного заведения.