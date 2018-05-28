Воронеж, 28 мая, 2018, 17:21 — ИА Регнум. В Воронежской области более 300 человек, страдающих алкоголизмом и наркоманией, прокуратура пытается через суд лишить прав на управление автомобилем и владение оружием. Об этом ИА REGNUM 28 мая сообщил старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Охотничьи патроны

Эти люди были выявлены по итогам проведенной прокуратурой сверки с учреждениями здравоохранения, органами внутренних дел: в результате практически во всех районах выявлены лица, страдающие наркоманией и алкоголизмом, и при этом имеющие действующие права на управление различными типами транспортных средств. А в Аннинском и Терновской районе выявлено два факта постановки на наркологический учет с диагнозом «алкоголизм» граждан, владеющих оружием.

Прокурорами направлено 327 заявлений о лишении вышеуказанной категории лиц права на управление транспортными средствами, из которых в настоящее время уже рассмотрено и удовлетворено 51. Также направлены заявления в суд о лишении права на хранение и ношение оружия граждан с диагнозом «алкоголизм».

Отметим, что в 2017 году по вине пьяных водителей на дорогах Воронежской области произошло 13,7% всех аварий, в том числе 32% наездов на пешеходов.