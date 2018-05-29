Калининград, 29 мая, 2018, 06:08 — ИА Регнум. После недавней депортации из Польши россиянки Екатерины Цивильской экстренной высылке из страны с нарушением законных и просто и человеческих прав подверглась еще одна гражданка России, Анна Захарян. Захарян, как и Цивильская, сотрудничающая с польским обществом «Курск», которое на волонтерской основе реставрирует памятники советским воинам в Польше, была выслана за якобы «шпионскую деятельность». О произошедшем она рассказала в интервью корреспонденту ИА REGNUM.

Facebook.com/anna.zacharian Командир «Курска» Ежи Тыц, Анна Захарян и посол России в Польше Сергей Андреев

Случившееся с двумя женщинами взаимосвязано: работу «Курска» пытаются подкосить, ведь, несмотря на то, что деятельность организации — законна, польские власти она доводит до бешенства.

«Они борются с наследием коммунистического, как они говорят — тоталитарного режима, но такими способами, что тоталитарные режимы на их фоне, что называется, «курят в коридоре», — говорит Захарян.

Обращает на себя внимание сам процесс депортации. Женщину продержали в изоляторе семь дней, лишив жизненно важного для астматика лекарства, четыре дня не давали телефон для звонка матери и сообщили, что не знают, когда она снова поедет к детям. При этом Захарян приехала в Польшу всего на один день, имея обратный билет в Россию, но сперва ей пригрозили депортацией на Украину:

«Они, считаю, таким образом пытались меня запугать. Ведь все мы понимаем, что сделали ли бы со мной на Украине. Там, наверное, меня бы просто арестовали, и судьба была бы неизвестна. На границе с Украиной мы пробыли полтора дня. Потом меня отправили в Центр для депортируемых иностранцев в Пшемысле».

Позже ей сообщили, что посадят на московский рейс, но вместо этого отправили на Кипр.

О происходящем с Анной Захарян и ее дальнейших планах читайте в интервью: «Семь дней в гестапо»: интервью с депортированной из Польши россиянкой

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