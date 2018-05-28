Калуга, 28 мая, 2018, 17:11 — ИА Регнум. В Калуге из окна квартиры на третьем этаже пятиэтажного дома по улице Рылеева выпал годовалый ребёнок. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщали следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Андрей Смирнов.

Kaluga.sledcom.ru Место происшествия.

По его словам, ребёнку 1 год и 11 месяцев. Он смог самостоятельно взобрался на кухонный стол, затем на подоконник и, облокотившись на москитную сетку открытого окна, выпал вместе с ней. Он приземлился на газон и получил перелом, сейчас его жизни ничего не угрожает.

«На месте следователи выяснили, что ребёнок воспитывается в благополучной семье, хороших бытовых условиях, на момент происшествия взрослые находились в других комнатах. В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сказал Андрей Смирнов.

Как сообщало ИА REGNUM, летом учащается количество несчастных случаев, связанных с выпадением детей из окон многоэтажек. Очень часто причиной падения становится москитная сетка, которая создаёт иллюзию безопасности в глазах маленьких детей.

Так, 27 мая 2018 года, в Чудовскую ЦРБ госпитализирован четырёхлетний ребёнок, который выпал из окна четвертого этажа. По предварительным данным, он находился дома один, без присмотра. Ребёнок вышел на балкон и забрался на перила, откуда упал. В настоящее время он находится в реанимационном отделении больницы в тяжёлом состоянии.

25 мая 2018 года в больницу Великого Новгороде после падения из окна пятого этажа попала пятилетняя девочка. Предварительно установлено, что девочка забралась на подоконник, но выпала из окна, облокотившись на москитную сетку. Она получила травму ноги. По оценке следователя, деревья и трава под окном смягчили удар о землю.

Только за один месяц — с 11 мая по 11 июня 2017 года в Калужской области было зарегистрировано пять падений детей из окон. Четверо из пяти пострадавших — это дети в возрасте от двух до четырёх лет, в основном из благополучных семей. Трое из них получили серьёзные травмы, один ребёнок отделался минимальными повреждениями, так как упал с первого этажа. Согласно статистике, чаще всего маленькие дети выпадают из окон, закрытых москитными сетками.

Читайте подробнее: Падение из окон: статистика калужской полиции