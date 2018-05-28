Ростов-на-Дону, 28 мая, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Ростовские власти выделили 9 млн рублей на реставрацию амфитеатра в парке имени Вити Черевичкина. «Театр сказок» не ремонтировался около 40 лет — с момента постройки в 1979 году. Согласно техническому заданию, здесь оборудуют 100 новый сидений, отремонтируют административное здание и операторскую, кровлю, сцену и фасад, сообщает ИА REGNUM 28 мая.

ИА REGNUM В ростовском парке

Срок окончания работ — в ноябре 2018 года.

Отметим, что в 2017 году стало известно, что парк имени Вити Черевичкина будет преображён по программе «Формирование комфортной городской среды». Предполагается, что к 2022 году здесь будет реанимирован ещё один объект — плескательный бассейн. Но пока это только в планах городских властей.

Напомним, парк имени Вити Черевичкина был основан в 1880 году. Историческое его название — Александровский сад. Это единственный в городе-миллионнике и Ростовской области детский парк, предназначенный для дошколят и школьников. Здесь расположены детский городок аттракционов, батут, аквапарк и при нём детский игровой комплекс «Шхуна».