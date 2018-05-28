Лондон, 28 мая, 2018, 17:18 — ИА Регнум. На Лондонской фондовой бирже Международная финансовая организация (МФО) разместила облигации, номинированные в узбекских сумах, на общую сумму 80 млрд сумов (624 млн рублей), сообщили 28 мая в пресс-службе Центрального банка республики.

5000 киргизских сумов

Соглашение о продаже облигаций сроком на два года со ставкой 9,5% годовых заключены с тремя европейскими компаниями по управлению активами. Вырученные средства будут направлены на поддержку малого бизнеса в Узбекистане.

Напомним, в конце марта в Центробанке Узбекистана сообщили, что республика намерена возобновить выпуск государственных ценных бумаг. 22 февраля местные СМИ сообщили, что до конца 2018 года Узбекистан планирует выпустить евробонды в размере $300 млн.

В настоящее время Узбекистан работает над получением кредитного рейтинга.