Париж, 28 мая, 2018, 17:03 — ИА Регнум. Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем Бразилии Рожериу Дутру да Силва в матче первого круга Roland Garros. Встреча, продолжавшаяся 2 часа 5 минуты, завершилась со счётом 6:3, 6:4, 6:4.

Tatiana Новак Джокович

Джокович шесть раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса и три ошибки на подаче.

Во втором круге Джокович встретится с победителем матча Хауме Мунар (Испания) — Давид Феррер (Испания).

Roland Garros-2018. Мужчины. Первый круг.

Новак Джокович (Сербия) — Рожериу Дутру да Силва (Бразилия) — 6:3, 6:4, 6:4.