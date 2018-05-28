Вильнюс, 28 мая, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Когда в 2012 году организовывался референдум по вопросу строительства Висагинской АЭС, основной причиной, по которой народ должен был одобрить этот ядерный проект, сторонники Висагинской АЭС называли «более дешевое электричество». Но этот мотив не сработал, и народ на референдуме проголосовал «против».

(сс) Fubar Obfusco Янус двуликий. Ватикан

Сейчас, спустя пять лет, со стороны сторонников Висагинской АЭС пришла еще одна новость: «проект Висагинской АЭС разрушила Россия, чей реактор строится в Белоруссии, в Островце, и поэтому Литва должна отсоединиться от Белоруссии, чтобы ни один «небезопасный белорусский» электрон не попал в Литву». Но рассекреченные в 2015 году документы министерства иностранных дел, с которыми ознакомилась и редакция издания Karštas komentaras, позволяют сделать вывод, что нынешняя власть просто исправляет ошибки бывшего премьера Андрюса Кубилюса — поскольку это он не преградил путь строительству Белорусской АЭС, когда он еще мог это сделать, и, будучи премьером, на встречах с представителями власти Белоруссии даже не поднимал вопрос места выбора площадки для строительства Белорусской АЭС и не блокировал строительство Белорусской АЭС в самом его начале.

«Из сегодня уже общедоступных отчетов о встречах видно, что когда Кубилюс был премьером, он с главами соседнего государства — президентом Белоруссии Лукашенко и премьером Сидорским сидел за один столом, они совершали друг к другу дружеские и деловые визиты. Еще на прошедшей в 2009 году встрече Кубилюса с премьером Белоруссии было решено создать двухстороннюю литовско-белорусскую рабочую группу для сотрудничества в сфере энергетики, в первую очередь — в сфере атомной энергетики. В отчете о встрече пишется, что Литва и Белоруссия планируют строить атомные электростанции, поэтому обе стороны заинтересованы в таком сотрудничестве. Первое заседание этой рабочей группы было решено организовать в третьем квартале 2009 года. Отмечается, что та рабочая группа должна была рассматривать вопросы электроэнергии, газа, атомной энергетики Литвы и Белоруссии. На встрече было решено размещать информацию о Висагинской и Белорусской АЭС на соответствующих сайтах стран. Также были рассмотрены проблемы развития литовской энергетики. В 2010 году на встрече Лукашенко сказал Кубилюсу, что не нужно строить две АЭС одну рядом с другой, предложил объединить энергетические проекты и построить вместе одну АЭС. Как мы видим из теперь уже рассекреченных отчетов, Кубилюс подтвердил, что заинтересован в рассмотрении этого вопроса, и выразил свои опасения, что чувствует некоторое давление со стороны России, которая предлагает покупать свою электроэнергию. Лукашенко также выразил опасения и рассказал о проблемах в отношениях с российской компанией Inter Rao. В тот же самый год состоялись встречи Кубилюса с премьером Белоруссии Сидорским. Там также шла речь о вопросах, связанных со строительством АЭС. Так что эти документы говорят о том, что в 2009—2010 годах, т. е. когда только планировалось строительство атомных электростанций — Висагинской и Белорусской — тогдашнюю власть Литвы и власть Белоруссии связывала взаимная любовь: белорусы хотели участвовать в строительстве Висагинской АЭС, а литовцы относились с терпимостью к строительству Белорусской АЭС. В противном случае, наверное, выдвигались бы требования как с одной, так и с другой стороны относительно расстояний до АЭС», — сказал редакции член парламентской комиссии по энергетике Артурас Скарджюс.

По его мнению, скорее всего, именно по этой причине тогдашняя власть — как министр энергетики Арвидас Сякмокас, так и министр иностранных дел Аудронюс Ажубалис, так премьер Андрюс Кубилюс — даже не поднимали эти вопросы. И эти вопросы стали подниматься, только когда проект Висагинской АЭС на референдуме был заблокирован. Но в то время белорусы уже набрали обороты. По мнению Скарджюса, нужно было выступать против Белорусской АЭС уже в 2009—2010 годах.

«Только сейчас из отчетов о встречах Кубилюса с представителями власти Белоруссии, которые рассекречены, можно увидеть, о чем Кубилюс разговаривал на встречах с Лукашенко и Сидорским. Я не знаю, о чем тогда думал Кубилюс, но сегодня последствия печальные — из-за бездействия бывшего правительства Кубилюса рядом с Литвой, рядом с Вильнюсом появится АЭС», — сказал он.

По его словам, Кубилюс, еще будучи премьером, ездил с «элитой» консерваторов в велопоход и посещал место строительства Белорусской АЭС. «Уже тогда нужно было блокировать, смотреть на все конвенции, расстояния. Или здесь было такое слепое желание построить реактор Hitachi в Висагинасе, что было неважно, что делают белорусы? Это вопрос, на который должен ответить Кубилюс», — говорит Скарджюс.

По его словам, Кубилюсу придется еще «сто лет сожалеть по поводу Белорусской АЭС». «Лукашенко предлагал построить одну, общую АЭС, но было решено, что они одобряют строительство нашей АЭС, а мы — их. Именно на этом и основано бездействие власти Кубилюса», — уверен член комиссии по энергетике.

Он считает, что бездействие власти Кубилюса в начале строительства Белорусской АЭС может быть связано со слепым желанием бывшего лидера консерватора нажиться на реакторе Hitachi — на этом строительстве. По словам Скарджюса, у него сложилось такое мнение и после дальнейших действий.

«Когда Кубилюс потерял власть в 2012 году, те же самые представители Hitachi снизили стоимость реактора на миллиард литов. Это было сказано в Сейме, на встрече представителей комиссии по энергетике с представителями Hitachi. Так что из-за такого снижения цены могут возникнуть разные мысли», — сказал он.

«Видимо, власть Кубилюса так хотела построить этот реактор Hitachi в Литве, что ей было все равно, что делают белорусы. А сейчас они называют это стратегической угрозой, чуть ли не атомной бомбой для Литвы», — утверждал парламентарий.

Он сказал, что его удивляет такое лицемерие консерваторов и безответственность перед народом. «Когда народ отдал консерваторам власть и доверил им решение вопросов, связанных с национальной безопасностью Литвы, безопасностью Вильнюса, на той стадии, когда нужно было бойкотировать строительство Белорусской АЭС, они относились к ней с терпимостью и с Лукашенко хлопали друг друга по плечу. А сейчас они говорят, что электричество небезопасное, и еще заставят Литву заплатить за это», — бросил Скарджюс камень в огород консерваторов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва заняла самую жёсткую позицию в регионе в вопросе проекта Белорусской АЭС. Официальный Вильнюс требует немедленно прекратить строительство, а парламент ранее принял закон, который запрещает продажу электроэнергии, выработанной на станции, в Литве.

Власти Литвы также регулярно на всех мероприятиях как в ЕС, так и на других мировых площадках называют станцию «опасной» и просят своих союзников повлиять на Минск.