Крупнейший политически-коррупционный скандал в Литве близится к развязке
Вильнюс, 28 мая, 2018, 16:47 — ИА Регнум. Литовский концерн MG Baltic, которого госбезопасность Литвы обвиняет в попытке захватить власть в стране, на финальной стадии парламентского расследования стремится отложить официальное объявление результатов расследования крупномасштабной политической коррупции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Концерн сегодня, 28 мая, представил членам парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне и спикеру Сейма просьбу до того времени, как выяснится, что председатель Комитета Витаутас Бакас и член Комитета Раса Юкнявичене не нарушили требований правовых актов и могут участвовать в подготовке выводов парламентского расследовании и голосовании по выводам либо отложить объявление результатов, либо отстранить Бакаса и Юкнявичене от расследования.
17 мая парламентской Комиссии по этике и процедурам была представлена просьба начать расследование относительно возможных нарушений требований Кодекса поведения политиков, совершенных Бакасом и Юкнявичене.
По мнению адвоката концерна MG Baltic Линаса Белявичюса, в такой ситуации представленная просьба вполне логична и законна.
«Такие безответственные действия политиков наносят огромный ущерб как бизнесу, так и отдельным частным лицам. И он должен быть возмещен», — сказал адвокат.
Полные выводы парламентского расследования могут быть оглашены уже 30 мая. Бакаса и Юкнявичене концерн обвиняет в нарушении законов из-за публичных комментариев содержания ещё неподтверждённых выводов расследования.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве с начала мая 2018 года разразился коррупционно-политический скандал, в котором фигурируют не только действующие и бывшие лидеры политических партий, премьеры и руководители парламента, крупные предприниматели, но и президент Даля Грибаускайте. Госбезопасность Литвы обвинила один из крупнейших бизнес-предприятий Литвы, концерн MG Baltic в попытке узурпировать власть в стране: массовой скупки политиков и даже целой партии — Саюдиса либералов. Влиянии на суды и прокуратуру и целый ряд других госорганов. В MG Baltic обвинения отрицают, намекая, что скандал разразился после того, как всплыла личная переписка президента Литвы с бывшим главой либералов Элигиюсом Масюлисом, по которой видно, что именно Грибаускайте пыталась наладить тесные связи с предпринимателями для своих политических целей. Скандал усугубили секретные справки госбезопасности, которые опубликовали СМИ. Оказалось, что спецслужбы 12 лет массово прослушивали и следили за журналистами, предпринимателями и политиками.