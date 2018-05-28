Вильнюс, 28 мая, 2018, 16:47 — ИА Регнум. Литовский концерн MG Baltic, которого госбезопасность Литвы обвиняет в попытке захватить власть в стране, на финальной стадии парламентского расследования стремится отложить официальное объявление результатов расследования крупномасштабной политической коррупции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рене Магритт. Голод. 1948

Концерн сегодня, 28 мая, представил членам парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне и спикеру Сейма просьбу до того времени, как выяснится, что председатель Комитета Витаутас Бакас и член Комитета Раса Юкнявичене не нарушили требований правовых актов и могут участвовать в подготовке выводов парламентского расследовании и голосовании по выводам либо отложить объявление результатов, либо отстранить Бакаса и Юкнявичене от расследования.

17 мая парламентской Комиссии по этике и процедурам была представлена просьба начать расследование относительно возможных нарушений требований Кодекса поведения политиков, совершенных Бакасом и Юкнявичене.

По мнению адвоката концерна MG Baltic Линаса Белявичюса, в такой ситуации представленная просьба вполне логична и законна.

«Такие безответственные действия политиков наносят огромный ущерб как бизнесу, так и отдельным частным лицам. И он должен быть возмещен», — сказал адвокат.

Полные выводы парламентского расследования могут быть оглашены уже 30 мая. Бакаса и Юкнявичене концерн обвиняет в нарушении законов из-за публичных комментариев содержания ещё неподтверждённых выводов расследования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве с начала мая 2018 года разразился коррупционно-политический скандал, в котором фигурируют не только действующие и бывшие лидеры политических партий, премьеры и руководители парламента, крупные предприниматели, но и президент Даля Грибаускайте. Госбезопасность Литвы обвинила один из крупнейших бизнес-предприятий Литвы, концерн MG Baltic в попытке узурпировать власть в стране: массовой скупки политиков и даже целой партии — Саюдиса либералов. Влиянии на суды и прокуратуру и целый ряд других госорганов. В MG Baltic обвинения отрицают, намекая, что скандал разразился после того, как всплыла личная переписка президента Литвы с бывшим главой либералов Элигиюсом Масюлисом, по которой видно, что именно Грибаускайте пыталась наладить тесные связи с предпринимателями для своих политических целей. Скандал усугубили секретные справки госбезопасности, которые опубликовали СМИ. Оказалось, что спецслужбы 12 лет массово прослушивали и следили за журналистами, предпринимателями и политиками.