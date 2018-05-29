Киев, 29 мая, 2018, 04:07 — ИА Регнум. Снижение производства на Украине влечет за собой трудности в смежных отраслях. Так, производство автотранспортных средств упало на 13% по сравнению с мартом, причем особенно плохо обстоят дела с коммерческими автомобилями: их выпущено только 6 штук на двух заводах. В общей сложности за 10 лет автомобильное производство в стране снизилось в 52 раза. Как это сказывается на других отраслях, пишет в своем обзоре автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

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Пока АвтоЗАЗ угасает, в Запорожской области появился новый производитель под названием «Азов Авто Ателье». Хотя специализация у производителя весьма узкая — реплики ретроавтомобилей, например, Lotus Super Seven и Cobra Shelby, с объемом производства 1 автомобиль в год.

Производитель грузовиков из г. Кременчуг, АвтоКрАЗ, сообщает о снижении убытка более чем в два раза по сравнению с 2016 годом: в 2017-м убыток составил почти 90 млн грн.

Впрочем, не всё и не везде обстоит печально. Появившаяся было в СМИ информация о банкротстве производителя автомобильных шин «Росава» была опровергнута самим предприятием с формулировкой, в которой говорилось о решении общего собрания акционеров, — это решение означает реструктуризацию завода, — и об обещании сохранить все рабочие места и даже приумножить.

О других новостях украинского авторынка читайте в обзоре: Как за 10 лет обвалить производство автомобилей в 52 раза: украинский опыт

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