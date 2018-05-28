Санкт-Петербург, 28 мая, 2018, 16:25 — ИА Регнум. Продолжая многолетнее взаимодействие в области атомной энергетики, Россия и Иордания приняли решение о развитии сотрудничества в области реакторов малой мощности. Комиссия по атомной энергии Иордании и АО «Русатом Оверсиз» подписали соглашение о развитии проекта сооружения в Иордании малого модульного реактора (ММР) российского дизайна. Документ с иорданской стороны подписан председателем Комиссии по атомной энергии Иордании Халедом Туканом, с российской стороны — президентом АО «Русатом Оверсиз» Евгением Пакермановым. Соглашение предусматривает проведение технико-экономического обоснования проекта и позволит сторонам получить выгоду от сотрудничества в области ММР, а также оценить целесообразность и потенциал применения ММР в Иордании в связи с меняющейся ситуацией на энергорынке страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Мирный Атом

«Мы сотрудничаем с «Росатомом» уже много лет, и планируем развивать это сотрудничество в различных областях. На данный момент сооружение АЭС малой мощности представляется актуальным, поэтому мы решили сосредоточиться именно на этом проекте», — заявил председатель Комиссии по атомной энергии Иордании Халед Тукан.

«Иордания давно взаимодействует с Россией, поэтому ее выбор в пользу модульной АЭС малого формата продиктован, в большей степени, экономическими причинами, — отметиланалитик Olymp Trade Юрий Прокудин. — Во-первых, создание полноценной АЭС со «стандартными» для иностранных проектов Росатома реакторами типа «ВВЭР-1200» сейчас может быть просто финансово неподъемно. Иорданию сложно назвать энергоэффективным регионом, поэтому использование атомной энергии поможет стране решить часть имеющихся энергетических вопросов. Но при выборе пути развития данной сферы можно найти и другие решения, включая и модульные АЭС меньшего формата. Во-вторых, использование ММР — достаточно перспективное направление. Несмотря на меньшую производительную мощность, такие АЭС являются многоцелевыми и могут использоваться также для генерации тепла, для опреснения и др., что также может быть актуально для таких регионов, как Иордания. Использование ММР поможет сделать регион более энергоэффективным и сократить затраты на импорт энергии, а, следовательно, уменьшить энергетическую зависимость страны от других регионов. В-третьих, использование ММР может являться лишь первым шагом в полноценном развитии ядерной программы страны. Использование одного ММР не решит всех имеющихся вопросов, поэтому логичным шагом будет либо заключение новых соглашений по постройке ММР, либо реализация еще более масштабного проекта в перспективе. Стоит отметить, что Иордания выбрала Росатом в качестве партнера не случайно: инновационные технологии, которыми обладает ГК Росатом, а также уровень подготовки и имеющийся опыт специалистов корпорации являются почти беспрецедентными, во многих ключевых факторов опережая возможных мировых конкурентов»."Уже сейчас более 100 студентов Иордании учатся в российских вузах в рамках программы подготовки кадров для реализации иорданской ядерной программы. Данный фактор также подчеркивает достаточно тесные взаимоотношения двух стран в рамках атомной сферы», — резюмировал Прокудин.