Астана, 29 мая, 2018, 03:08 — ИА Регнум. Уменьшение численности населения Казахстана, занятого в сельском хозяйстве и промышленности, называют причиной несоответствия роста экономики в различных областях ожидавшимся показателям. Действительно ли проблема столь велика, рассказывает автор ИА REGNUM Марат Шибутов.

Большое население для страны обеспечивает определенный набор важных преимуществ и, одновременно, проблем, которые приходится решать. К числу положительных моментов можно отнести масштабный потребительский рынок, плотность населения (снижающая транспортные издержки) и резерв рабочей силы. Проблемами, которые необходимо решать при многочисленном населении, становятся необходимость крупных вложений в инфраструктуру, ресурсы, а также конкуренция на рынке труда.

Но современный Казахстан, преодолевший провал численности населения, случившийся в 90-х годах, по идее, должен быть готов скорее к избытку рабочих рук. Почему же возникает перекос в сфере занятости, и какие интересные зависимости можно извлечь из статистических данных?

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