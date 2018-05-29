Варшава, 29 мая, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Удивительные подробности о деятельности бывшего министра обороны Польши Антония Мачеревича опубликованы порталом Onet.pl. О том, какой эффект может произвести эта информация на соседей Польши по ЕС, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM И Мачеревича в минобороны уже нет, но дело его живёт

Планы высокопоставленных польских военных в период руководства министерством обороны Мачеревичем по открытию американской военной базы на территории Польши, просочившиеся в СМИ, могут серьезно поссорить Польшу со странами ЕС и вызвать недовольство гражданского общества. Причин тому несколько. Во-первых, экс-министр обороны намеревался потратить на такое «гостеприимство» около 2 млрд долл., взяв их частично из бюджета страны, а частично из кредитов, которые предоставляются Польше в рамках программ развития ЕС.

Во-вторых, вся эта операция была негласной и держалась в тайне от союзников по НАТО и даже от других министерств самой Польши. На фоне польских внутренних проблем с финансами и громогласных заявлений польских военных о необходимости сплочения «борьбы с русской угрозой» эта тайная операция заставляет задуматься — уж не против западных ли соседей было запланировано такое усиление?

Читайте подробности в материале: Варшаву подставили перед НАТО, ЕС и США

Также обратите внимание на другие статьи Станислава Стремидловского о политике Польши.