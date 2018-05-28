Луганск, 28 мая, 2018, 16:08 — ИА Регнум. Украинские боевики заняли частную территорию для размещения реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник АндрейМарочко, сообщает 28 мая «Луганский информационный центр».

ИА Красная Весна Гильзы на полу. 30.09.2016.

По его словам, в населенном пункте Болотенное украинские военные разместили три РСЗО «Град» на территории частного домовладения. При этом, отметил Марочко, украинские военные выгоняют мирных жителей из своих домов, угрожая им оружием.

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Напомним, в 2018 году украинские власти сменили формат ведения боевых действия в Донбассе с «антитеррористической операции» («АТО») на «операцию объединенных сил» («ООС») с расширенными полномочиями военных.